Secondo un nuovo studio è YouTube la piattaforma preferita dai teenager

Quello di internet è un mondo in continua evoluzione, che cambia spesso, e con esso mutano anche i gusti degli utenti. Un nuovo studio condotto dal Pew Research Center mostra infatti come Facebook ed Instagram abbiano perso il mordente che li caratterizzava fino a qualche anno fa: ora la piattaforma più usata dai teenager è YouTube.

Secondo i dati raccolti dalla ricerca, l'85% dei ragazzini dai 13 ai 17 anni usa regolarmente il servizio di Google dedicato ai video; questa percentuale si ferma al 72% nel caso di Instagram, mentre per quanto riguarda Snapchat è ancora più bassa: 69%.

La piattaforma a soffrire di più in assoluto, però, è Facebook: lo studio ha evidenziato come negli ultimi anni il social di Zuckerberg sia stato soggetto ad un abbandono progressivo da parte dei suoi giovani utenti, passando da un 71% di utenti appartenenti alla fascia d'età sopra citata, fatto registrare nel 2015, all'attuale 51%.

Come fanalini di coda troviamo Twitter, 32%; Tumblr, 9% ed infine Reddit, con un 7%, le cui percentuali di adozione rimangono più o meno stabili.

Questi dati fanno emergere un curioso retroscena: i ragazzini tendono spesso a migrare in massa in una determinata piattaforma, e questo trend non verrebbe influenzato da nessuna caratteristica demografica. C'è una sola eccezione, rappresentata da Facebook, dato che questo social sembra dominare tra i ragazzi di estrazione sociale più bassa, caratterizzata appunto da un reddito basso.

Altri numeri interessanti: oggi il 95% dei teenager possiede uno smartphone e lo utilizza regolarmente, contro il 73% del 2015; di questi, il 45% ammette di essere sempre connesso. Inoltre, benché YouTube sia la piattaforma più diffusa in assoluto, quella usata più frequentemente sembra essere Snapchat: un chiaro segno di come il mondo dei social e delle attività online ruoti attorno ad un numero sempre più elevato di app.