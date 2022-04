Il secondo potrebbe presto cambiare: un orologio atomico sconvolgerà il tempo?

Il tempo è relativo, secondo Einstein e secondo la fisica. La teoria della relatività sdoganò diverse concezioni su questa entità fisica che da sempre attanaglia l'umanità. Si parla sempre di viaggi nel tempo, ma effettivamente di quanto si dovrebbe viaggiare? La domanda non è casuale, dato che per viaggiare nel tempo bisogna impostare i secondi.

I secondi però cambiano. Come ben noto, è necessario avere una misura precisa di una quantità fisica in modo tale che possa essere utilizzata come base per tutti gli strumenti che la misurano. Per la fisica, il secondo è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio-133, una definizione che ha portato a una misurazione che non viene aggiornata da oltre 60 anni.

Un nuovo orologio atomico, molto più preciso dei vecchi, verrà utilizzato per ridefinire la lunghezza di un secondo. La definizione potrebbe però essere approvata formalmente soltanto nel 2030. "Potete immaginarlo come l'avere un righello con una linea di segnalazione a ogni millimetro, in contrasto con un bastone che misura un semplice metro." afferma Jeffrey Sherman, ricercatore al National Institute of Standards and Technology's Time and Frequency Division di Boulder, in Colorado.

Non è uno scherzo modificare la durata di un secondo. Anche se macroscopicamente ci si accorgerà ben poco di questo cambio, la qualità di questo orologio ottico di nuova generazione potrebbe anche aiutare a svelare alcuni segreti sulla materia oscura e non solo.