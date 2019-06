Un professore afferma: credere negli alieni potrebbe sostituire la religione tradizionale

Il numero di abitanti statunitensi che credono nell'esistenza di vita extraterrestre intelligente è lo stesso del numero di persone che credono in Dio. Diana Pasulka, professoressa di studi religiosi dell'Università della Carolina, crede che questa non sia una coincidenza.

Pasulka è anche l'artefice di "American Cosmic", un libro appena pubblicato in cui l'autrice sostiene che la credenza negli UFO e negli alieni sta seguendo lo stesso percorso storicamente solcato da nuove forme di religioni nascenti.

In un'intervista con Vox, Pasulka ha descritto che la relazione che gli umani hanno nei confronti di questi esseri, teoricamente, superiori come gli alieni, rispecchia molto le fasi di nascita di una nuova religione.

Il motivo che porterebbe gli umani a credere in queste forme di vita è da ricercare ai progressi effettuati nell'esplorazione spaziale. Ma un ruolo fondamentale in questa equazione, almeno secondo la professoressa, riguarda la crisi che sta passando il nostro pianeta.

"Molte persone vedono il disastro all'orizzonte e c'è una profonda paura che non saremo in grado di salvarci", ha affermato l'autrice del libro a Vox. "Quindi cosa ci salverà? Bene, per alcuni saranno questi esseri avanzati che verranno da noi e ci diranno cosa possiamo fare o come possiamo sfuggire."

Nonostante le parole della professoressa siano abbastanza opinabili, una cosa è certa: che il nostro pianeta sta passando una crisi. Ma non sarà un deus ex machina, quasi sicuramente, a salvare la Terra, toccherà a noi collaborare per trovare una soluzione al riscaldamento e all'inquinamento globale.