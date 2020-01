Ecco il modo, secondo gli psicologi, per vincere sempre a 'Carta-Sasso-Forbice'

Ci hanno giocato - almeno una volta - tutti: "Carta-Sasso-Forbice". Per vincere una disputa che non trovava accordi, per noia o semplicemente per una mera questione di gioco. Tuttavia, nonostante la sua semplicità, il gioco non fonda le sue radici nella casualità. È, invece, una battaglia di schemi, psicologia e statistica.

Secondo la World Rock Paper Scissors (RPS) Society (sì, esiste davvero), andare al "sasso" nella prima partita è una mossa da principianti e comune. "Ha molto a che fare con l'idea che il sasso sia percepito come 'forte' e 'potente', quindi i ragazzi tendono a far ricadere la loro scelta su di esso." Pertanto, sostengono gli "esperti", si deve andare prima con le forbici.

I ricercatori dell'Università di Zhejiang, specializzati nel campo della "teoria dei giochi", hanno condotto uno studio sui modelli strategici di gioco utilizzati dalle persone. Il team ha registrato i risultati di 360 studenti che hanno giocato circa 20.000 round. I ricercatori, hanno detto che le persone "in vincita" tendevano a rimanere più attaccate alla loro azioni. Dall'altro lato, le persone "in perdita" tendevano a seguire un modello ciclico. Infatti, per battere l'avversario vincente, si deve impedire di far utilizzare la stessa mano con cui ha vinto precedentemente.

Infine, uno dei "trucchi" più utilizzati è il "gioco mentale". Il World RPS afferma che la tattica di annunciare quale mano si andrà a giocare può rivelarsi utile. "Se si annuncia sasso, il tuo avversario non giocherà carta, il che significa che uscire con forbici darà nel peggiore dei casi una situazione di stallo e nella migliore delle ipotesi la vittoria."

Non chiamatelo più gioco da bambini.