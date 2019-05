Secondo Putin, la Russia avrebbe già a disposizioni delle armi 'fantascientifiche' a laser

In un nuovo discorso tenuto dall'attuale presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, l'uomo sembra aver lasciato trasparire che il paese potrebbe già avere a disposizione delle armi sperimentali al laser.

Durante un incontro con gli alti funzionari del paese, Putin sembra aver affermato che questi armamenti "fino a poco tempo fa figuravano solo nella fantascienza". Almeno secondo l'Associated Press, un'agenzia di stampa internazionale.

Il presidente ha poi aggiunto che queste armi tecnologicamente avanzate "determineranno il potenziale di combattimento dell'esercito e della marina russa per decenni a venire".



Le armi laser non sono una "novità", e l'esercito russo, già nel 2018, ha testato un'arma laser chiamata Peresvet, una sorta di furgone usato per la difesa aerea di cui la maggior parte dei dettagli sono segreti.

La Russia non sembra essere l'unico paese ad investire in queste armi ad alta energia, anche altre forze armate mondiali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Cina, sembrano aver attuato importanti investimenti in questa tecnologia, ed hanno persino dispiegato dei cannoni laser funzionali su navi e carri armati.

Questa massiccia corsa agli armamenti, almeno secondo la maggior parte delle dichiarazioni dei paesi citati, sembra essere solamente per scopo difensivo, contro droni ed altre apparecchiature simili. Non c'è alcuna certezza però, che in futuro queste armi non possano essere utilizzate per combattere.

La Russia sembra che si stia ispirando a molti film di fantascienza per la composizione del suo esercito, oltre a queste armi laser, il paese ha già creato dei carri robot pesantemente corazzati e armati. La Corea del Sud sta inoltre creando dei biorobot che si ispirano ad alcune caratteristiche animali.