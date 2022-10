Ecco, secondo Reddit, i peggiori miti a cui le persone credono ancora

Esistono storie false e più volte sfatate dalla scienza che molti continuano a pensare siano vere. Su Reddit l'argomento di un thread è stato proprio questo e, dopo avervi parlato degli esperimenti illegali che vorrebbero condurre gli scienziati, oggi vi riportiamo i peggiori miti a cui le persone credono ancora.

Partiamo subito con uno dei più assurdi: uno strano mito urbano sostiene che, ingerendo una gomma da masticare, questa impiegherà sette anni per essere digerita. Sebbene non sia assolutamente vera una cosa del genere, ci sono stati casi reali di persone che si sono ammalate a causa di gomme da masticare "incastrate" durante il loro passaggio.

La più clamorosa, nonché quella a cui credono moltissime persone anche oggi in Italia, è la notizia che vede l'urina umana come un ottimo metodo per contrastare le punture delle meduse. La nostra pipì non è per nulla indicata dai medici come rimedio naturale contro queste creature acquatiche, e poiché contiene ammoniaca potrebbe persino peggiorare la parte lesa. Insomma, meglio utilizzare delle lozioni ad hoc.

L'ultimo è uno dei miti più popolari tra la gente, nonché "modo di dire" per eccellenza quando si parla di situazioni spiacevoli. Stiamo parlando della storia secondo cui "un fulmine non colpisce lo stesso posto due volte", una vera e propria fake news... e la storia di Roy Sullivan, colpito 7 volte da queste saette, sfata definitivamente questa diceria.

Adesso la domanda è rivolta a chi ci legge: qual è secondo voi il mito più assurdo a cui tutti ancora credono?