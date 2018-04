Secondo un report i colossi del tech cinesi come Alibaba vorrebbero assumere solo uomini

Un nuovo report pubblicato dalla Human Rights Watch accuserebbe i giganti del tech e dell'e-commerce cinesi come Huawei, Alibaba e Tencent di condividere annunci di lavoro rivolti a soli uomini. Nel caso opposto, invece, alcuni di essi chiederebbero addirittura alle candidate di rispettare un'altezza minima e di essere di bell'aspetto, o addirittura di assomigliare ad una pornostar.

Per il mercato cinese, come per quello statunitense, la ricerca di un impiego tramite il web è uno dei primi passi da compiere se ci si vuole assicurare un lavoro: è il processo più efficace in assoluto, che però chiede di specificare il proprio genere, maschile o femminile. Spesso le candidate done non vengono nemmeno prese in considerazione, ed i loro curriculum non vengono esaminati per lasciare spazio ai colleghi uomini.

Sarebbe questo il caso di Baidu, colpevole di aver pubblicato un annuncio di lavoro rivolto a soli uomini in grado di "lavorare sotto pressione, anche durante i weekend e le festività, con turni notturni"; stesso discorso per Tencent, che nel 2017 cercava uno sports content editor di sesso maschile, e per Alibaba, che chiedeva addirittura alle candidate delle caratteristiche fisiche simili a quelle della pornostar Sola Aoi.

Accuse dalle quali le compagnie si sono prontamente difese, dichiarando che gli annunci in questione sarebbero dei casi isolati e che in realtà viene data molta importanza alla componente femminile della forza lavoro: addirittura Alibaba dichiara di essere orgoglioso delle proprie politiche di assunzione, grazie alle quali le donne compongono il 47% del personale ed un terzo dei manager è donna.

La legge cinese vieta la discriminazione di genere nell'ambiente lavorativo, sia per quanto riguarda le assunzioni che la pubblicità, ma pecca nel dare la definizione precisa del reato e la sua relativa applicazione risulta di conseguenza ostica, lasciando spesso impuniti i presunti abusi compiuti da questi giganti della tecnologia.