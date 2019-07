Secondo un report il prezzo delle RAM potrebbe scendere drasticamente

Dopo essere schizzati alle stelle i prezzi delle memorie sono finalmente tornati a livelli accettabili. Secondo un recente rapporto della società di analisi Gartner potremmo presto vedere prezzi ancora più convenienti sul mercato.

La società afferma che l’eccesso di disponibilità e il calo della domanda nel mercato delle DRAM potrebbe far scendere i prezzi delle memorie del 42,1 % nel corso del 2019. Gartner afferma che lo stock in eccesso potrebbe non essere venduto fino al 2020 e che quindi questo calo dovrebbe protrarsi a lungo. Data la volatilità del settore un calo del genere può essere plausibile.

Oltre a questo, Gartner afferma che le entrate mondiali dei semiconduttori scenderanno dai 475 miliardi di dollari del 2018 ai 429 del 2019 con un calo del 9,6 %: il calo è attribuibile per la maggior parte alla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina con conseguente ripercussione sul mercato dei chip ed in generale dei prodotti consumer come smartphone e PC.

Per quanto auspicabile (almeno per noi consumatori) un’analisi resta comunque un’analisi. In ogni caso il 2019 potrebbe essere l’anno giusto per fare l'aggiornamento che rimandiamo da troppo tempo.