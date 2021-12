Secondo un report, le vendite di smartphone pieghevoli aumenteranno del 1000% nel 2022

Secondo diversi report, il 2022 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli, sia in termini di mole di dispositivi prodotti e venduti che per la popolarità dei foldable sul mercato. Ad avvalorare questa ipotesi vi è ora un commento del tipster cinese Digital Chat Station, secondo cui i prezzi dei device pieghevoli si abbasseranno nel 2022.

In particolare, stando a Digital Chat Station, i prezzi dei device foldable e non-foldable diventeranno molto simili a partire del prossimo anno: in altre parole, dal 2022 in poi, gli smartphone pieghevoli potrebbero iniziare a costare quanto gli smartphone flagship non pieghevoli, o appena di più.

La riduzione del prezzo di mercato dei foldable dovrebbe essere garantita dalla concomitanza di diversi fattori: anzitutto, i prezzi degli schermi pieghevoli sono diminuiti perché le tecnologie impiegate nella loro creazione sono migliorate; poi, l'aumento della produzione ha permesso la creazione di economie di scala, che riducono il prezzo del singolo device; infine, il miglioramento delle cerniere, specie con quelle di ultima generazione che saranno introdotte su Huawei Mate V, dovrebbe rendere i device più resistenti e al contempo meno costosi.

I miglioramenti dei prezzi dovrebbero vedersi in particolare sui device clamshell come i Samsung Galaxy Z Flip, e solo in un secondo momento dovrebbero transitare sui device a portafoglio, come la serie Z Fold di Samsung, anche perché il processo produttivo di questi ultimi è ancora piuttosto complesso per via della mancanza di cerniere all'avanguardia e per le dimensioni molto maggiori dello schermo rispetto ai telefoni a conchiglia.

Secondo un'analisi di Counterpoint Research, poi, le vendite di smartphone foldable aumenteranno del 1000%, ovvero di dieci volte, entro il 2023, grazie all'abbassamento dei prezzi ed all'ingresso di sempre più produttori nel mercato dei pieghevoli. In particolare, al momento è Samsung a dominare il mercato foldable con una percentuale superiore al 90% del totale dei device venduti: già questo mese, tuttavia, sia OPPO che Huawei presenteranno nuovi smartphone pieghevoli, probabilmente con un prezzo più contenuto di Galaxy Z Flip e Z Fold 3.