Secondo una ricerca gli alieni potrebbero aver già visitato la Terra

La Via Lattea potrebbe essere ricca di civilizzazioni aliene, almeno secondo un nuovo studio, potremmo non saperlo perché non ci visitano da almeno 10 milioni di anni. Il lavoro è una risposta al famoso Paradosso di Fermi. La domanda riguardava i viaggi interstellari ma adesso riguarda l'esistenza della vita aliena in generale.

Avere un primo contatto con un essere extraterrestre è il sogno di molti, anche dei ricercatori di Harvard, ma "Dove sono tutti quanti?" si chiede Fermi, riguardo all'esistenza della vita aliena. L'astrofisico Michael Hart ha approfondito la questione, in uno studio del 1975, ed ha concluso che c'è stato abbastanza tempo, in 13.6 miliardi di anni da quando si è formata la Via Lattea, per permettere alla vita intelligente di colonizzare la galassia. Non avendo avuto nessuna notizia della loro esistenza non c'è nessuna civilizzazione avanzata, almeno nella galassia.

Un'altra possibile soluzione al paradosso di Fermi è l'ipotesi dello Zoo: le società della Via Lattea potrebbero aver deciso di non contattarci per preservare l'umanità, come noi decidiamo di lasciare indisturbate alcune popolazioni indigene.

Un nuovo lavoro offre una prospettiva diversa sulla questione: forse gli alieni stanno soltanto aspettando.

"Se non tieni conto del moto delle stelle quando cerchi di risolvere questo problema, stai tralasciando una delle due soluzione," ha raccontato Jonathan Carroll-Nellenback, leader del team di ricerca. "O nessuno ha lasciato il proprio pianeta, o di fatto siamo l'unica civilizzazione tecnologica della galassia".

Le stelle ruotano intorno al centro della galassia, con orbite e velocità diversa; ogni tanto due stelle possono trovarsi particolarmente vicini e gli alieni potrebbero star aspettando quel momento per viaggiare nello spazio. In questo caso gli alieni sono molto lenti nella loro diffusione nella galassia, e quindi potrebbero non aver raggiunto il nostro pianeta, o averlo fatto prima della nascita dell'umanità.

Il nostro sistema solare, ad esempio, orbita intorno alla galassia ogni 230 milioni di anni. Se le civilizzazioni si trovano in sistemi stellari distanti tra loro, potrebbero ridurre i tempi di viaggio aspettando che la loro orbita passi vicino all'obiettivo. Una volta che si sono stabiliti potrebbero dover aspettare abbastanza a lungo per saltare su un altro pianeta.

"Se abbastanza a lungo significa milioni di anni, questa può essere una soluzione al Paradosso di Fermi," dice Carroll-Nellenback. "I mondi abitabili sono così rari che bisogna aspettare più della durata di una civilizzazione prima di raggiungerne uno".

Per analizzare questo scenario, i ricercatori hanno utilizzato modelli numerici per simulare la diffusione di civilizzazioni aliene attraverso la galassia. Hanno studiato diverse possibilità, trascurando le eventuali motivazioni sociali e politiche.

"Abbiamo cercato di sviluppare un modello che abbia il minor numero possibile di ipotesi sulla società," afferma Carroll-Nellenback.

Il problema nell'analizzare un modello galattico di civilizzazione aliena è che lavoriamo con un'unica fonte di dati: noi. Quindi tutte le predizioni sono basate sul nostro comportamento. Nonostante questi limiti i ricercatori hanno trovato che la Via Lattea potrebbe essere piena di sistemi stellari colonizzati che noi non conosciamo. Questo rimane vero anche quando sono state utilizzate stime conservative sulla velocità e la frequenza dei viaggi interstellari.

Sono stati individuati 4.000 pianeti fuori dal sistema solare e nessuno di questi ha mostrato segni della presenza di vita. Ma non abbiamo una visione così ampia: ci sono circa 100 miliardi di stelle nella Via Lattea e molti più pianeti.

Il secondo elemento nel nostro database sulla vita aliena è quello che Hart chiama "Fatto A": in questo momento non ci sono visitatori interstellari sulla Terra e non abbiamo segni di visite passate. Ma questo non significa che non possano essere già stati qui. Se una civilizzazione aliena fosse stata sul pianeta milioni di anni fa (la Terra ha 4.5 miliardi di anni), i segni della visita potrebbero essere scomparsi. Oppure potrebbero semplicemente osservarci da lontano.

Lo studio ha tenuto conto di tutte queste considerazioni, nelle simulazioni gli alieni atterravano su una frazione dei pianeti che incontravano. Nonostante tutto i ricercatori sostengono che, se ci fossero abbastanza pianeti abitabili, gli alieni si sarebbero diffusi attraverso la galassia.