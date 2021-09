Secondo dei rumor, Google sarebbe al lavoro su ben due smartphone foldable

Qualche giorno fa abbiamo riportato l'indiscrezione secondo cui Google sarebbe pronta ad annunciare uno smartphone pieghevole e a metterlo in commercio entro il 2021. Stando ad alcuni rumor più recenti, però, Google starebbe già lavorando a un secondo smartphone foldable.

Secondo 9to5Google, il nuovo device dovrebbe essere un dispositivo pieghevole della linea Pixel diverso da quello che potrebbe essere annunciato a sorpresa durante la conferenza di presentazione di Pixel 6 e 6 Pro. Il device sarebbe in fase di sviluppo con codename "Jumbojack", e sarebbe diverso da "Passport", nome in codice con cui è noto l'altro foldable di Google.

Al momento non sappiamo molto di nessuno dei due dispositivi, ma i loro nomi sarebbero in un certo senso "parlanti", dando importanti indizi sulla forma e sul design dei due smartphone. "Passport" si riferirebbe infatti alla dimensione del telefono una volta piegato, il che fa pensare a un Google Pixel con asse di piegamento verticale sulla falsariga del Samsung Galaxy Z Fold.

Al contrario, Jumbojack potrebbe riferirsi ad un asse di piegamento orizzontale, dunque a uno smartphone simile al Galaxy Z Flip di Samsung. Il nome "Jumbojack" sarebbe infatti un riferimento al cheeseburger Jumbo Jack del fast food americano Jack in the Box: il nuovo foldable avrebbe dunque un "hamburger style", cioè un ripiegamento a conchiglia sull'asse orizzontale.

Se per Passport possiamo pensare ad una release entro il 2021, supportata da diversi rumor emersi online, l'annuncio di Jumbojack sembra invece essere più lontano, tanto che non sappiamo nemmeno se lo smartphone verrà mai messo effettivamente sul mercato. Intanto, non possiamo far altro che aspettare che Google fissi la data di presentazione dei suoi nuovi smartphone, poiché finora Pixel 6 e Pixel 6 Pro si sono mostrati solo in un breve trailer.