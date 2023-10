Ecco (secondo la scienza) il modo per dare una bella impressione in videochiamata

Al giorno d'oggi le videochiamate sono diventate uno strumento fondamentale per la comunicazione, sia per motivi professionali che personali. Ma come possiamo assicurarci di presentare la nostra immagine virtuale nel modo migliore possibile? Una recente ricerca condotta presso l'Università di Durham ha svelato alcuni segreti su come farlo.

Secondo lo studio, posizionarsi davanti a una libreria o a una collezione di piante da appartamento (che ricordiamo sono davvero indispensabili) e sorridere può fare la differenza nella percezione degli altri interlocutori. Durante l'esperimento, ai volontari sono state mostrate immagini che simulavano persone in videochiamata, con diversi sfondi ed espressioni facciali.

I risultati hanno rivelato che gli sfondi con piante da appartamento e librerie erano quelli che ricevevano le valutazioni più alte in termini di competenza e affidabilità. Al contrario, sfondi sfocati o vuoti ricevevano valutazioni intermedie, mentre gli sfondi con spazi abitativi o immagini insolite, come quella di un tricheco su un iceberg, erano quelli meno apprezzati.

Inoltre, le persone con espressioni felici venivano percepite come più competenti e affidabili. Il Dr. Paddy Ross, ricercatore principale dello studio, ha sottolineato l'importanza di considerare lo scenario durante le videochiamate, soprattutto in contesti professionali. Suggerisce di curare l'aspetto personale, sorridere ed essere amichevoli, ma anche di prestare attenzione allo sfondo per fare la migliore prima impressione possibile.

La ricerca ha anche evidenziato come la percezione cambia a seconda del genere, con gli uomini che risultano particolarmente penalizzati dalla presenza di uno spazio abitativo visibile nello sfondo. Il team di ricerca prevede ora di ripetere l'esperimento utilizzando filmati video per verificare se gli stessi effetti si manifestano anche in quel contesto.

Ottima notizia, visto che le videochiamate arriveranno anche su X.