Secondo la scienza l'obesità è irreversibile dal punto di vista cerebrale

Un team di ricercatori guidato da Mireille Serlie, endocrinologa dell'Università di Yale, ha tentato di capire in che modo grassi e zuccheri elicitino le aree del cervello coinvolte nei vari aspetti dell'assunzione di cibo. I risultati pubblicati su Nature Metabolism sono decisamente preoccupanti.

Come premessa iniziale, senza considerare le differenze di genere nell’obesità, bisogna ricordare come in tali individui il meccanismo che porta a fermarsi anche davanti a piatti ritenuti "buonissimi" sembrerebbe alterato. Come se ciò non bastasse, una nuova ricerca sembra dimostrare come questi cambiamenti sarebbero addirittura irreversibili.

Nello specifico, i ricercatori hanno infuso glucosio e grassi direttamente nello stomaco di 28 volontari normopeso e di 30 volontari con obesità. Successivamente, hanno registrato l'attività cerebrale usando la risonanza magnetica funzionale (fMRI).

In particolare, è stato tenuto sotto stressa osservazione lo striato, ovvero una specifica regione cerebrale che ci induce a ricercare particolari cibi attraverso il neurotrasmettitore dopamina, i cui livelli nel cervello sono stati misurati dai ricercatori 30 minuti dopo le infusioni.

È importante sottolineare come la dopamina sia coinvolta nella celebre "sensazione di ricompensa" che sperimentiamo direttamente dal consumo di cibo. Inoltre, tende a regolare anche i vari processi che ci aiutano a sentirci sazi quando abbiamo mangiato a sufficienza. I risultati appaiono abbastanza chiari.

Nei partecipanti normopeso i livelli di dopamina sono saliti e allo stesso tempo l'attività dello striato è diminuita, dimostrando come nonostante l’attivazione del network della ricompensa, si fosse generato il senso di sazietà nei soggetti.

Nei volontari con obesità al contrario, l'attività dello striato non è stata modificata dalle infusioni. Ciò significa che la dopamina stessa non è riuscita a "spegnere" l'attività dello striato, non riuscendo a generare il senso di sazietà che porta gli individui normopeso a fermarsi.

"Le persone pensano che l'obesità sia causata da una mancanza di forza di volontà. Ma in questo studio dimostriamo che esiste una differenza reale nel cervello quando si tratta di percepire i nutrienti ", afferma Serlie.

Ma non è questa la parte realmente drammatica della ricerca. Se è vero che l’obesità si trasmette da madre a figlia, la seconda parte dello studio appare ancora più preoccupante.

Alla luce dei risultati ottenuti infatti, i partecipanti con obesità hanno affrontato una dieta dimagrante di 12 settimane. Nei soggetti che hanno perso almeno il 10% del loro peso sono state quindi ripetute le infusioni, ma anche in questo caso e dopo essere dimagriti, la risposta del cervello ai nutrienti non è migliorata in modo significativo, dimostrando (purtroppo) come i danni presenti nel nostro cervello in queste particolari condizioni, siano probabilmente irreversibili.