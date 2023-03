In futuro non sarà difficile trovare persone con arti extra robotici

Nelle opere di fantascienza non è raro poter osservare degli "innesti robotici" che donano arti extra ai protagonisti della storia... e si tratta di una realtà che non è molto lontana, secondo quanto riferiscono degli scienziati in un nuovo articolo per il The Guardian.

"Se vuoi un braccio in più mentre cucini in modo da poter mescolare la zuppa mentre tagli le verdure, potresti avere la possibilità di indossare e controllare autonomamente un braccio robotico in più", ha dichiarato Tamar Makin, professore di neuroscienze cognitive all'Università di Cambridge.

Un esempio di questa tecnologia è dato dal "sesto dito", un piccolo dispositivo stampato in 3D che - come dice il nome stesso - può essere utilizzato per guadagnare un dito extra di qualsiasi mano (qui il sito web in questione).

"Abbiamo parlato con un chirurgo che era interessato a tenere la sua macchina fotografica mentre stava facendo un intervento chirurgico alla spalla, piuttosto che farsi aiutare dal suo assistente", ha dichiarato Dani Clode, un ricercatore del Plasticity Lab di Cambridge. "Voleva avere il pieno controllo degli strumenti che usa con le due mani."

L'obiettivo è offrire una sorta di "potenziamento" per coloro che hanno bisogno di funzionalità extra o che hanno determinate disabilità (d'altronde, il futuro della medicina sarà un arto robotico ultra economico). Questo perché aumentare un arto funzionale esistente potrebbe rivelarsi più facile che sostituirne uno intero mancante.