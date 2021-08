Ecco, secondo la scienza, quanti soldi servono per essere felici

"I soldi non fanno la felicità". Nel 2020, dei ricercatori hanno analizzato i dati dell'Office for National Statistics e dell'indice di felicità del pianeta, una misura che ci indica il benessere e l'efficienza ambientale di una nazione, per scoprire se il famoso detto sia vero.

Secondo i risultati, il britannico medio per vivere una vita felice ha bisogno di 33.864 o più sterline all'anno. Uno studio pubblicato nel 2021 da Matthew Killingsworth dell'Università della Pennsylvania suggerisce che più soldi si hanno, più si è felici. Il motivo è presto detto: generalmente le persone più ricche tendono a godere di una salute migliore; una salute migliore ha un maggior impatto sulla felicità.

Ovviamente chi è ricco può spendere i suoi soldi in "cose" capaci di aumentare la loro felicità. Naturalmente, la felicità deriva anche dalle relazioni, dalla soddisfazione sul lavoro e dal semplice godersi la vita. Diciamo che, in questo caso, avere dei soldi può garantire maggiori opzioni in molte di queste categorie.

Ciò che influisce anche sulla nostra felicità - sempre in base a diversi studi - è quanto abbiamo rispetto agli altri. Se riusciamo a mantenere lo stesso tenore di vita di chi ci circonda, sperimentiamo un livello di benessere più elevato e quindi ci sentiamo più felici; questa è la "teoria della deprivazione relativa" e ci dice che: la soddisfazione di una persona o di un gruppo non dipendono dalla situazione oggettiva, ma dalla situazione relativa rispetto da altre persone o gruppi.

In poche parole si può vivere in un quartiere o in un paese ricco, ma se non si ha una macchina nuova e il vicino di casa invece ce l'ha, ci sono più possibilità di essere infelici. Gli effetti di questa teoria spiegherebbero perché la felicità media sia rimasta stagnante nel tempo nonostante i forti aumenti del reddito a livello globale.