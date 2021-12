Secondo uno scienziato i paesi della Terra inizieranno a utilizzare la 'Geoingegneria'

Kate Ricke, climatologo e ricercatore presso la Scripps Institution of Oceanography, in una recente intervista a Wired ha affermato che molto probabilmente i paesi della Terra inizieranno a utilizzare la geoingegneria in risposta ai cambiamenti climatici. Il motivo? É conveniente e non è difficile... ma ci potrebbero essere delle conseguenze.

Un esempio di geoingegneria è quella condotta dagli Emirati Arabi Uniti che hanno creato la pioggia con dei droni. "Ho difficoltà a vedere dal punto di vista economico il motivo per cui questa tecnologia non possa essere utilizzata", ha dichiarato Ricke durante la sua intervista. "Per me, questo significa che è davvero urgente fare più ricerche possibili".

Per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, ad esempio, l'umanità non dovrebbe far altro che iniettare aerosol nella stratosfera. Quest'ultimi si disperderebbero intorno a tutto il pianeta e bloccherebbero i raggi del Sole - un po' come succede a seguito di una grande eruzione vulcanica. Tuttavia, così come potrete immaginare, l'impatto di questa azione potrebbe essere disastroso.

I motivi sono tanti: potrebbe esserci un peggioramento delle condizioni meteorologiche in alcune parti del mondo o potremmo diventare "dipendenti" dagli aerosol iniettati nell'atmosfera. Proprio per questo motivo qui, Ricke chiede alla comunità scientifica di dedicare più ricerche sulla geoingegneria, perché nel prossimo futuro potrebbe diventare inevitabile.