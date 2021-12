Secondo un sondaggio, Facebook sarebbe la 'peggior compagnia del 2021'

Il 2021 è stato un anno piuttosto ambiguo per Facebook: l'azienda si è reinventata e ha fatto il salto nel Metaverso cambiando nome in Meta, ma è anche stata al centro dello scandalo legato ai Facebook Papers, che ha fatto perdere alla compagnia popolarità in tutto il mondo a causa delle accuse della "whistleblower" Frances Haugen.

A peggiorare ulteriormente le cose sembra però essere un sondaggio condotto da Yahoo Finance, che ogni anno incorona la migliore e la peggiore compagnia degli ultimi dodici mesi. Quest'anno, Microsoft è stata premiata come miglior compagnia dell'anno, grazie anche all'enorme successo di Windows 11, mentre Facebook ha ricevuto il "premio" di "peggior compagnia dell'anno" secondo i partecipanti al sondaggio.

L'indagine viene condotta ogni anno da Yahoo Finance, che intervista circa mille persone chiedendo loro di identificare la migliore e la peggiore azienda dell'anno solare che sta per terminare: Facebook da sola ha ricevuto l'8% dei voti totali, un numero enorme se si considera che gli intervistati possono selezionare qualsiasi azienda come propria scelta. La seconda "peggior azienda del 2021" è stata invece Alibaba, che però ha ottenuto solo il 4% dei voti totali.

Numerosi sono i motivi per cui gli intervistati hanno detto di non amare Facebook: anzitutto i Facebook Papers hanno giocato un ruolo importante nel crollo di popolarità dell'azienda di Mark Zuckerberg, il cui nome desta anche preoccupazioni per questioni legate alla privacy e per gli effetti di Instagram sulla salute mentale dei più giovani. Neanche la recente implementazione di feature a protezione degli adolescenti su Instagram sembra aver migliorato la situazione, almeno sul breve periodo.

Non tutto è perduto, però: il 30% degli intervistati ha detto che Facebook/Meta può redimersi, anche se non vi è un accordo trasversale sulle modalità con cui potrebbe farlo. In particolare, per alcuni utenti l'azienda dovrebbe prendere atto del proprio ruolo negativo in alcune circostanze e agire con risolutezza per arginare i problemi che ha causato in passato.

Per altri, Facebook dovrebbe donare parte dei propri guadagni alle istituzioni che si occupano di mitigare l'impatto sociale dei social network. Per altri ancora, l'azienda dovrebbe creare una Fondazione filantropica sulla falsariga della Bill and Melinda Gates Foundation, con lo scopo di migliorare attivamente la vita delle persone investendo parte dei propri profitti.

Infine, secondo molti degli utenti neanche un'azione concreta potrebbe bastare, e non vi sarebbe modo per migliorare la reputazione di Facebook: persino il rebranding dell'azienda in Meta, secondo alcuni intervistati, non sarebbe altro che un "cinico tentativo di modificare il discorso [sugli scandali di Facebook]".