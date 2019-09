Secondo un sondaggio, molti utenti non acquisteranno iPhone 11 a causa del prezzo

Manca meno di una settimana alla presentazione dei nuovi iPhone e le varie società di analisi e ricerca hanno già dato il via ai sondaggi per capire il possibile riscontro che potrebbero avere i nuovi smartphone della società di Cupertino. Una di questa si è basata su un campione di 1500 proprietari di iPhone, ed i risultati non sono incoraggianti.

Il sondaggio è stato pubblicato da Wallethub. Vediamo cosa ne è scaturito.

La ricerca ha rivelato che il "28% in meno delle persone prevede di acquistare il nuovo iPhone rispetto allo scorso anno". Non si tratta ovviamente un dato sorprendente, in quanto già in passato altri studi avevano mostrato che il ciclo di sostituzione degli smartphone si è allungato in maniera significativa, e molti preferiscono tenere il proprio dispositivo per più di tre anni.

La dinamica può essere attribuita a diversi fattori, ma chiaramente la più battuta è quella riguardante la mancanza di innovazioni reali che non spingono gli utenti ad aggiornare lo smartphone.

Il sondaggio di Wallethub ha rilevato che molti utenti hanno intenzione di cambiare cellulare solo quando quello attualmente in loro possesso si romperà. Il tutto al netto del 5G che nel 2020 potrebbe cambiare in maniera radicale lo scenario.

Il 57% degli intervistati ha risposto che acquisterà un nuovo iPhone quando quello attuale non funzionerà più, il 30% invece aspetterà l'arrivo di qualche buona offerta, il 7% ha affermato che prenderà tempo, mentre il 6% salterà questo aggiornamento ed attenderà il prossimo iPhone.

Un altro dato interessante è che il 94% degli intervistati ha affermato che i nuovi iPhone stanno diventando troppi costosi. Di conseguenza, il 47% ha indicato che il costo troppo elevato impedisce di effettuare l'aggiornamento. Il 38% degli intervistati ha indicato che in fase di acquisto del prossimo smartphone guarderà soprattutto al prezzo.

Sulla base dei rumor trapelati di recente, i nuovi iPhone 11 potrebbero avere gli stessi prezzi di iPhone Xs Max, ma Apple starebbe preparando anche un iPhone SE 2 economico.