Secondo Steve Wozniak le società tech, tra cui Apple, sono troppo potenti

Quando parla, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, regala sempre degli interessanti spunti di discussione. Quest'oggi parlando con Bloomberg si è soffermato sulle discussioni in corso negli USA sul presunto troppo potere esercitato dalle società della Silicon Valley, e si è detto d'accordo con le dichiarazioni di alcuni politici.

Woz, di fatto, ha sposato la causa secondo cui i grossi colossi tech sarebbero troppo potenti: "sono contro i poteri monopolistici usati in maniera ingiusta in termini di antitrust, in quanto non aprono il mondo alla concorrenza. Queste usano il loro potere in modo ingiusto, e penso che ciò sia accaduto molto nel mercato tecnologico" ha affermato il socio di Steve Jobs, il quale si è apertamente detto a favore della divisione delle società.

"Vorrei che Apple si fosse separata da sola da molto tempo, ed avesse localizzato le varie aziende in luoghi lontani, lasciandole lavorare e pensare in modo indipendente come ha fatto HP" ha concluso, citando l'esempio di Hewlett Packard che ha diviso la sua società nel 2015 in due compagnie: HP per le stampanti e PC, ed HPE per l'archiviazione dei dati ed il settore consumer.

La questione è al centro di aspre discussioni negli Stati Uniti, dove di recente si è parlato di una maxi indagine in fase di apertura ai danni di Apple, Amazon, Google e Facebook.