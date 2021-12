Secondo una strana teoria i cefalopodi provengono dallo spazio

Lo spazio è ricco di misteri, lo sappiamo bene. Sempre più teorie e scoperte sorprendono i ricercatori e ognuno di noi, ogni giorno: un esempio riguarda 170 corpi celesti che vagano nello spazio senza meta. Un altro caso particolarmente bizzarro, sostenuto da alcuni ricercatori, riguarda l’origine extraterrestre dei cefalopodi.

In tutto sono ben 33 i nomi coinvolti come autori in questa strana ricerca, pubblicata da Progress in Biophysics and Molecular Biology nell'agosto 2018 e negli ultimi mesi ancora soggetta a nuove analisi alla caccia di conferme o meno. In particolare, due di questi ricercatori sono Edward Steele e Chandra Wickramasinghe: il primo è un immunologo noto per le sue teorie marginali sull’evoluzione, mentre il secondo ha dimostrato empiricamente un’ipotesi di Sir Fred Hoyle che descrive la produzione di complesse molecole di carbonio sulla polvere interstellare.

Unendo le rispettive forze sono arrivati a discutere della biologia cometaria o cosmica, secondo cui “le comete sono portatrici e distributrici della vita nel cosmo, e la vita sulla Terra è sorta e si è sviluppata come risultato di input cometari”. Ma non si parla degli effetti di impatti cometari o particolari materiali, bensì virus che si inseriscono negli organismi rivoluzionando la loro evoluzione.

Nel report di nostro interesse, la ricerca conclude che una pioggia di retrovirus extraterrestri avrebbe svolto un ruolo chiave nella diversificazione della vita nei nostri oceani circa mezzo miliardo di anni fa: “Quindi, i retrovirus e altri virus che si ipotizza vengano liberati nelle scie dei detriti cometari possono potenzialmente aggiungere nuove sequenze di DNA ai genomi terrestri e guidare ulteriori cambiamenti mutageni all'interno dei genomi somatici e germinali”.

In termini più concreti, secondo i ricercatori i cefalopodi avrebbero proprio allungato i loro tentacoli per la prima volta a causa dell’improvvisa modifica del DNA data dai virus nelle comete. Ma non ci si ferma qui: ai loro occhi, tutto ciò proverebbe ulteriormente l’esistenza di vita nello spazio, in quanto gli impatti cometari avrebbero portato sulla Terra persino interi genomi congelati, in stasi, dando inizio alla diffusione di organismi non originati sul nostro pianeta.

Si tratta di una idea piuttosto intrigante, ma c’è ancora molto scetticismo al riguardo. Ovviamente serviranno ulteriori ricerche, per alimentare il dibattito e giungere a conclusioni definitive.

