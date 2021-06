Centrali idroelettriche: secondo uno studio non sono poi così ecologiche

Centinaia di centrali idroelettriche sono state costruite negli anni nel bacino amazzonico, per sfruttare l'energia, presumibilmente "ecologica", generata dal complesso di fiumi che attraversano l'area. I ricercatori climatici però hanno constatato come l'energia idroelettrica non sia poi così "green" per l'ambiente come si pensava un tempo.

Sebbene infatti non vengano bruciati combustibili fossili, i serbatoi rilasciano sotto l'acqua milioni di tonnellate di metano ed anidride carbonica. Le cosiddette centrali "ad acqua fluente", o run-of-river (ROR), come quella di Belo Monte lungo il fiume Xingu, con serbatoi e canali più piccoli che consentono un flusso ridotto della corrente, avrebbero dovuto affrontare già da tempo questo problema, ma uno studio pubblicato su Science Advance ha dimostrato come questo non sia mai ancora avvenuto.

Un team di ricerca guidato dal climatologo Dailson Bertassoli ha studiato le emissioni di metano ed anidride carbonica durante i primi due anni di attività di Belo Monte, confrontando i risultati con i livelli precedenti al riempimento dei serbatoi, e riscontrando un aumento di oltre tre volte le emissioni di gas serra.

"Una volta che si verifica l'allagamento della terraferma, la materia organica intrappolata nel suolo inizia a degradarsi. Quindi, invece di un fiume naturale, ora abbiamo un reattore che favorisce la produzione di metano. Senza contare l'impatto sia ambientale sulle specie acquatiche locali, che sociale sulle comunità indigene che vivono lungo il fiume" ha affermato Bertassoli.

Gli autori dello studio hanno concluso che se il Brasile dovesse continuare ad utilizzare, e costruire, dighe ROR lungo l'Amazzonia, allora sarebbe molto importante evitare di inondare la vegetazione così da limitare l'aumento dei gas serra.

Un rapporto infatti del 2019 dell'Environmental Defense Fund ha evidenziato come alcune delle centrali idroelettriche del mondo siano dei veri "pozzi di carbonio" (assorbono più carbonio attraverso la fotosintesi degli organismi che vivono nell'acqua di quanto ne emettano attraverso la decomposizione), mentre altre sono emettitrici nette.