Secondo uno studio i distributori automatici sono più mortali degli squali

A causa del successo del film "Lo squalo" nel 1975, negli Stati Uniti e in molte regioni costiere del mondo si è diffusa la convinzione che gli squali sono fra gli animali più mortali del mondo, quando in verità i casi accertati di attacchi letali sono rari, in confronto ad altre cause di morte.

Per confermare questo concetto, un gruppo di studiosi si è divertito a confrontare le statistiche relative alla mortalità degli incidenti provocati dagli squali e dai distributori automatici, considerando solamente l'area degli Stati Uniti. Il risultato è stato illuminante.

Seguendo i dati forniti dalla Consumer Product Safety Commission (CPSC), tra il 1995 e il 2015 i distributori automatici degli Stati Uniti hanno causato una media di 2,18 morti all'anno, più decine di feriti. Nello stesso periodo, il Florida Museum of Natural History ha invece segnalato 41 attacchi di squali negli Stati Uniti, con una media di 0,6 decessi all'anno. L’ International Shark Attack File riporta invece una media ancora più bassa, di 0,42 vittime di attacchi di squali all’anno.

Gli studiosi tra l'altro sottolineano come la maggioranza dei decessi provocati dagli squali sono avvenuti non perché questi animali prediligano il sapore della carne umana, ma perché spesso scambiano le nostre ombre con quelle delle loro prede abituali, come delfini o foche.

Contemporaneamente, un gran numero di specie si sono allontanate dalle coste degli Stati Uniti e di tutto il mondo, per via dell'eccessiva sovra pesca o per le morti indotte dall'uomo, che in particolari ragioni raggiungono numeri eccessivamente alti, tanto da preoccupare gli scienziati.

La crescente moria degli squali e il numero di decessi annuali provocati dai distributori automatici chiariscono quindi come la nostra percezione su cosa sia pericoloso dovrebbe essere rivista e quante difficoltà stiamo creando alle specie selvatiche per garantire la nostra presunta sicurezza.

La maggioranza degli squali muore poco distante dalle reti poste a protezione delle spiagge più visitate dai bagnanti, mentre i distributori automatici spesso uccidono le loro vittime ribaltandosi o provocando degli incendi, nei luoghi che consideriamo più sicuri: le nostre scuole, i nostri uffici come anche le palestre e i supermercati.

Ciò dovrebbe farci molto riflettere, non solo per migliorare gli standard di sicurezza delle nostre società e dei vari edifici, ma anche per assicurare un futuro agli squali, tra le creature più affascinanti dell'oceano.

