Secondo uno studio, in passato i coccodrilli erano vegetariani

Alcuni scienziati del Natural History Museum dello Utah, in collaborazione con l'Università statale, hanno scoperto che alcune tipologie di coccodrillomorfi in passato non erano carnivori come quelli che conosciamo oggi.

Per effettuare lo studio i ricercatori hanno messo a confronto i denti delle specie passate con quelle attuali. "La cosa più interessante che abbiamo scoperto è la frequenza con cui sembra che i coccodrilli estinti mangiassero le piante" afferma Keegan Melestrom. "Il nostro studio indica che i denti dalla forma complessa, che sono tipici degli erbivori, erano presenti nei parenti estinti dei coccodrilli".

I coccodrilli viventi posseggono una forma corporea diversa, in quanto sono carnivori semiaquatici. Sin dall'inizio dello studio però è stato chiaro che le specie estinte avevano caratteristiche diverse, soprattutto a livello di dimensione e forma dei denti.

I carnivori infatti hanno denti semplici, mentre gli erbivori più complessi. Per capire il tipo di dieta dei coccodrilli estinti, Melestrom e Radall Irmis hanno paragonato la complessità dei denti degli estinti con quelli degli animali viventi, basandosi su un metodo utilizzato nei mammiferi viventi. Complessivamente, sono stati misurati 148 denti da 16 diverse specie di coccodrilli estinti.

A questo punto, utilizzando le misurazioni dentali ed altre caratteristiche morfologiche, i ricercatori hanno ricostruito il tipo di dieta che seguivano i coccodiformi estinti. I risultati mostrano che "i coccodrilli estinti avevano una dieta incredibilmente varia. Alcuni erano simili a quelli viventi ed erano principalmente carnivori, altri invece erano onnivori ed altri probabilmente mangiavano solo piante. Gli erbivori vivevano in diversi continenti in tempi diversi: alcuni accanto ai mammiferi, altri no. Questo suggerisce che la tipologia degli erbivori ha avuto successo in una varietà di ambienti".

Lo studio però è ancora in corso a gli scienziati si stanno soffermando sulle specie fossilizzate, a cui mancano i denti.