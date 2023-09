Secondo questo studio quando siamo ubriachi la nostra etica cambia, ecco come

Grazie a uno studio del 2015, l'"utilitarista ubriaco" è un concetto che ha guadagnato molta popolarità. Quest'ultimo afferma che l'alcol in circolo nel sangue potrebbe far pendere delle decisioni morali verso l'utilitarismo, una corrente di pensiero etico che sostiene che la migliore azione sia quella che massimizza il bene per la maggioranza.

Tuttavia, una ricerca più recente ha messo in discussione queste conclusioni. Gli autori dello studio più recente hanno cercato di replicare i risultati del 2015, ma con un campione di partecipanti più ampio e controlli più rigorosi, inclusa una condizione placebo (a tal proposito, ecco cos'è l'effetto placebo e come funziona).

Gli addetti ai lavori hanno scoperto che non esiste una correlazione significativa tra il consumo di alcol e le risposte utilitariste ai dilemmi morali, come il famoso "problema del tram". Questo studio più recente ha utilizzato modelli matematici avanzati e scale psicologiche per misurare diversi aspetti della psicologia utilitarista, sfidando così la nozione che l'alcol possa effettivamente influenzare il nostro pensiero etico in un modo o nell'altro.

Questi risultati sollevano domande intriganti sul ruolo dell'alcol nel processo decisionale morale. Potrebbe essere che livelli diversi di alcol nel sangue abbiano effetti diversi sulle decisioni morali? O forse l'alcol non ha alcun effetto significativo sul nostro pensiero etico? Queste domande rimangono aperte e richiedono ulteriori ricerche per essere risolte.