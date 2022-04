Secondo questo studio, le statue classiche non erano bianche-marmoree, bensì dipinte

La Galleria Greca e Romana del Metropolitan Museum of Art di New York City sono una meraviglia di marmo bianco, un incredibile acro di esso: famose in tutto il mondo, inondate di luce, statue lucide e scintillanti. Allora, cosa c'è di sbagliato in questa immagine?

"Sarebbero stati tutti dipinti", ha detto Marco Leona, il capo scienziato del Met. "Quindi, questa esperienza di luce e di bianco non è quella che avrebbero vissuto i romani e i greci?" ha chiesto la corrispondente Martha Teichner. "No. Per molti versi, è un incidente del tempo e della natura, per molti versi è un incidente di interpretazione", ha detto Leona (rimanendo in tema di studi attorno l'arte della modellazione, potrebbe interessarvi il nostro articolo sull’espressioni facciali delle sculture).

Al Met, Leona mostrò a Teichner un capitello in marmo e un pinnacolo a forma di sfinge, del periodo classico della cultura greca: "Questo viene dal 500 a.C. circa", ha detto. "Vedi il motivo sul petto. Vedi i capelli. Vedrai piume nelle ali che sono delineate in un pigmento rosso scuro, forse bluastro".

Le prove sono proprio lì... Se guardi abbastanza bene. Le macchie, ha detto Leona, sono "ancora il colore originale, che dà un'idea di come sarebbe stata". Il Met ha persino un vaso che mostra un artista che dipinge una scultura. Ora, guarda la Pietà di Michelangelo, o il suo David: capolavori in marmo bianco del Rinascimento, ispirati alla scultura greca e romana. Perché, nel 1500, il bianco aveva sostituito il colore?

"Se scultori come Michelangelo si sono ispirati ai Greci, ai Romani, perché anche loro non hanno dipinto le loro sculture? Perché non hanno mai visto la vernice su quella scultura", espose Leona. Hanno visto la forma, non il colore. Quelle sculture sfregate che hanno erroneamente scambiato per il bianco hanno ispirato la loro convinzione che il bianco sia sinonimo di bellezza, purezza - un concetto culturalmente carico, che è alla base dell'arte occidentale fino ad oggi.

"È al centro del modo in cui pensiamo alla scultura e alla sua estetica", ha affermato Mark Abbe, professore di storia dell'arte dell'Università della Georgia. "È al centro di come pensiamo al corpo. È anche al centro, penso in una certa misura, di come pensiamo a noi stessi".

Un microscopio binoculare permette di individuare i colori originali che caratterizzavano queste sculture. Ecco come apparivano davvero le statue greche e romane: i loro veri colori, o il più vicino possibile a qualsiasi altro risultato finora ottenuto, usando tutta la scienza e la tecnologia a disposizione. Da oltre 30 anni gli studiosi tedeschi, Vinzenz Brinkmann e sua moglie Ulrike Koch-Brinkmann, creano e dipingono repliche in gesso di statue classiche in marmo. "Abbiamo utilizzato materiali pittorici autentici e storici: pigmenti di terra, minerali, tempere e olio di lino", ha affermato Brinkmann.

