Secondo una teoria il nostro universo potrebbe trovarsi dentro un buco nero

I buchi neri rappresentano sicuramente un vero e proprio mistero per gli scienziati. C'è chi pensa possano essere dei collegamenti che potrebbero portarci da un'altra parte del nostro universo, uscendo dai buchi bianchi, e chi addirittura afferma che all'interno di questi mostri cosmici possano esserci interi universi.

Partiamo con calma: il nostro cosmo è iniziato come una singolarità, un punto infinitamente caldo e denso nello spazio; la stessa descrizione che la comunità scientifica dà ai buchi neri. Questi mostri cosmici tridimensionali che si verificano nel nostro universo hanno orizzonti degli eventi bidimensionali. Secondo questa logica, affinché il nostro universo sia un orizzonte degli eventi, dovrebbe provenire da un buco nero quadridimensionale.

È difficile immaginare che il nostro universo possa esistere all'interno di un altro buco nero universale e le nostre conoscenza in merito vacillano. Secondo molti scienziati, il tempo ha iniziato a scorrere nell'istante del Big Bang. Non capiremo mai com'era la realtà prima di questo evento, o di cosa era formata, e tali nozioni sono al di là della comprensione umana.

I fisici teorizzano che, un attimo prima del Big Bang, tutta la massa e l'energia dell'universo nascente fossero compattate in un granello incredibilmente denso, ma finito - forse trilioni di volte più piccolo di qualsiasi particella che gli esseri umani siano stati in grado di osservare. Com'è stato creato tale seme? Un'idea, diffusa per diversi anni, in particolare da Nikodem Poplawski dell'Università di New Haven, è che sia stato forgiato all'interno di un buco nero.

Ovviamente tali affermazioni sono incredibilmente speculative ed è difficile affermare una cosa del genere.