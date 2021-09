Secondo un ufficiale russo la Stazione Spaziale Internazionale è irriparabile

La Stazione Spaziale Internazionale sta mostrando segni di cedimento. Non possiamo di certo biasimarla: si tratta di una struttura vecchia 20 anni, che si trova nel vuoto e freddo dello spazio e che riceve spesso anche impatti con detriti che viaggiano a velocità incredibili.

Proprio recentemente vi abbiamo raccontato di una nuova "falla" trovata all'interno del modulo russo Zarya. Secondo un importante funzionario russo, il danno è destinato a peggiorare e potrebbe essere impossibile riportare il modulo al suo antico splendore. Stiamo parlando di Vladimir Solovyov, ingegnere capo della compagnia Energia che ha sviluppato la parte russa della ISS.

"Letteralmente un giorno dopo che i sistemi saranno completamente esauriti, potrebbero iniziare guasti irreparabili", ha dichiarato Solovyov ai media statali russi, secondo quanto riporta la BBC. L'80% dei sistemi di bordo della Russia, infatti, hanno già superato la "data di scadenza". Fortunatamente nessuna delle della stazione orbitante rappresenta una minaccia per i membri dell'equipaggio a bordo, ma senza risolvere questi nuovi problemi, le cose potrebbero cambiare.

La Stazione Spaziale Internazionale doveva andare in "pensione" già diversi anni fa, ma è comunque destinata ad essere deorbitata tra pochi anni. É probabile, comunque, che la Russia stia cercando una "scusa" per andarsene via in anticipo, soprattutto adesso che ha stabilito nuovi patti con la Cina.