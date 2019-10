Secondo il recente vincitore del Nobel, l'umanità non colonizzerà mai gli esopianeti

L'umanità sta puntando il suo sguardo verso nuovi mondi. Mondi però, che si trovano all'interno del nostro vicinato galattico, nel sistema solare. L'obiettivo sembra essere Marte, una metà desiderata dalla NASA e da personalità di spicco come Elon Musk, che ha più volte affermato il suo interesse per il Pianeta Rosso.

Gli esseri umani però, potrebbero limitarsi "solo" a Marte secondo Michel Mayor, recente vincitore del premio Nobel per la fisica per la scoperta degli esopianeti. Gli umani non migreranno mai su un pianeta al di fuori del sistema solare terrestre, semplicemente perché ci vorrebbe troppo tempo.

"Se stiamo parlando di esopianeti, le cose dovrebbero essere chiare: non migreremo lì", ha affermato Mayor durante una conferenza. "Questi pianeti sono molto, troppo lontani. Anche nel caso molto ottimista di un pianeta vivibile che non è troppo lontano, diciamo poche decine di anni luce", ha aggiunto.

"Stiamo parlando di centinaia di milioni di giorni usando i mezzi che abbiamo a disposizione oggi", secondo l'uomo infatti, dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, invece di cercare "soluzioni alternative" per trovare una nuova casa. Si tratta di una cosa "completamente folle", per Mayor.

Per quanto riguarda la vita nell'universo? Mayor ha affermato che spetta alla "prossima generazione" rispondere a questa domanda. Così come lui e Queloz - nell'ottobre 1995 - scoprirono ciò che era rilegato solo nel regno della fantascienza, un esopianeta. "Non lo sappiamo! L'unico modo per farlo è sviluppare tecniche che ci permettano di rilevare la vita a distanza", ha dichiarato infine il vincitore del premio Nobel.