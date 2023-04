Secondo voi, qual è il muscolo più formidabile del corpo umano? Noi abbiamo un'idea

Sapevi che il muscolo più forte del corpo umano non è quello delle braccia o delle gambe? Ebbene sì, il più forte di tutti è la lingua! L’organo di gusto si estende dalla base della bocca fino alla gola, ci permette di deglutire e masticare il cibo, ma anche di parlare e comunicare con gli altri.

Secondo gli esperti di Mayo Clinic, la lingua è capace di esercitare una pressione massima su una superficie di 90 kg al centimetro quadrato; più che sufficiente per masticare e spingere giù i nostri piatti preferiti. Tuttavia, l’organo non è solo incredibilmente forte, ma è anche flessibile e mobile: è capace di assumere forme diverse, grazie alla presenza di diversi muscoli.

Un altro superpotere della lingua? Quello di percepire i gusti ovviamente! Ci sono migliaia di papille gustative in grado di distinguere sapori salati, amari, acidi e dolci.

Tuttavia, proprio come un normale muscolo, essa può andare incontro ad infiammazione o atrofia muscolare, provocando problemi ai normali processi di masticazione e deglutizione. Per questo motivo, è fondamentale prendersi cura della nostra lingua, con una dieta equilibrata (importante anche per il cuore) e una corretta igiene orale.

In sintesi: una piccola lingua è capace di generare una pressione di 90 kg al centimetro quadrato, può cambiare forma, è flessibile e morbida, è capace di distinguere i sapori e ci permette di parlare… Quale altro muscolo fa tutte queste cose?