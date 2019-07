Secondo Wozniak, bisogna sbarazzarsi di Facebook ed Instagram

Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak di recente è stato intervistato da TMZ, con cui ha discusso dello spinoso tema della privacy che è molto caro alla società da lui fondata insieme a Steve Jobs. In generale, Woz si è detto molto preoccupato per l'attuale situazione e del troppo potere dato ai giganti della Silicon Valley.

Alla domanda del giornalista sull'eventualità che i devices ascoltino le nostre conversazioni, Wozniak si è detto "molto preoccupato perchè non penso che possiamo fermarlo". Le motivazioni sono tante, in quanto ormai i dispositivi connessi sono ovunque e possono fare qualsiasi cosa: qualche settimana fa è emersa l'indiscrezione che il Pentagono avrebbe creato uno strumento in grado di identificare le persone tramite il battito cardiaco, e Woz fa riferimento proprio a questo come esempio lampante di come la tecnologia, secondo la sua visione, sia andata oltre.

Secondo Wozniak, uno dei pochi strumenti sicuri è l'iPhone, "a meno che Apple non ci abbia mentito".

"Sono preoccupato perchè alcune conversazioni dovrebbero restare private. Alcune volte diciamo parole che non dovrebbero essere ascoltate da nessun altro" ha affermato il programmatore, secondo cui l'approccio ideale potrebbe essere rappresentato dal pagamento di una somma di denaro che consenta agli utenti di mantenere i dati sicuri e riservati, al riparo anche dagli inserzionisti.

Non sono mancati gli attacchi ai social network: Wozniak, pur riconoscendo che "ci sono vantaggi di Facebook che valgono la perdita per la privacy", ha affermato che "il mio consiglio - per la maggior parte delle persone - è di trovare un modo per sbarazzarsi di Facebook".