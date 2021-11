Secretlab presenta la Titan XXS, una poltrona da gaming in formato mignon

Nella nostra recensione di Secretlab Omega 2020 abbiamo raccontato alcune delle peculiarità di una delle poltrone da gaming più apprezzate sul mercato, tra materiali di fascia elevata e una solidità costruttiva d'eccezione.

Nel corso del primo aprile 2021, anche Secretlab si è unita al treno di assurde e improbabili proposte, seguendo quanto fatto da brand come Razer con la tinta per capelli Rapunzel RGB.

La curiosa proposta del brand asiatico consisteva nella poltrona Titan Xxxxxs per cuccioli. Una proposta che in realtà ha catturato l'attenzione di molti appassionati, magari alla ricerca di una replica da collezione o di una prima poltrona per i più piccoli.

Ecco quindi Secretlab Extra Extra Small, con un'altezza complessiva di 101 cm. Disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale a partire da 299 euro per il modello in similpelle ibrida Secretlab NEO, sarà possibile selezionare anche soluzioni con l'apprezzato tessuto Softweave Plus a 319 euro.

Le specifiche parlano di un modello in edizione limitata in scala 1:2, con braccioli regolabili in altezza come il modello standard, con rotelle e componentistica totalmente sviluppati in funzione dell'utilizzo da parte di utenti di altezza massima di 1,60 m e 70 Kg di peso. Nulla è lasciato al caso ed è presente persino il soffice cuscino abbracciabile Secretlab Plushie.