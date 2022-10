Questa nuova sedia da gaming Cooler Master trasforma i suoni in feedback aptico

Il mondo del gaming non è fatto solo di dispositivi dedicati, come la recentemente svelata linea di portatili da gaming MEDION ERAZER, ma anche di accessori e periferiche che possono essere davvero particolari. Tra questi figura la nuova sedia da gaming Cooler Master Synk X "capace di trasformare le onde sonore in vibrazioni".

L’idea è molto semplice: oltre a fornire il massimo comfort agli utenti con comodi cuscini, poggiapiedi allungabile e finitura dello schienale in tessuto traspirante, Synk X punta all’immersione includendo posteriormente un subwoofer e, al lato, un pannello di controllo con presa di corrente per gestire questa nuova esperienza in tempo reale.

Oltre a poter attivare e disattivare le funzioni di vibrazione, su Synk X è possibile variare il livello di intensità e regolare il volume. La sedia, dunque, viene alimentata con una batteria interna ricaricabile con autonomia massima dichiarata di 8 ore, o 4 in caso di bassi intensi. Cooler Master al riguardo ha affermato quanto segue: “[Il sistema di Synk X] è progettato per sentire la massima tensione in un gioco di guerra, prendere parte a un'avventura cinematografica o semplicemente ascoltare la musica, per una esperienza di intrattenimento definitiva”.

Sul sito ufficiale Cooler Master, dove vengono proposte anche le specifiche tecniche del prodotto – tra cui peso di 29,4 kg e ricarica completa in circa 6 ore -, non si trovano dettagli relativi a data di rilascio o un prezzo di listino. Coloro che sono interessati a questa peculiare sedia da gaming, pertanto, dovranno attendere qualche settimana prima di scoprire dove acquistarla e quanto sarà necessario spendere per averla nella propria postazione da gaming.

