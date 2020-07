La sedia da gaming definitiva? 1495 dollari con comfort di ogni tipo

1495 dollari (circa 1291 euro al cambio attuale). Questo è il prezzo della sedia da gaming Embody annunciata in data odierna da Logitech e Herman Miller (brand noto per le sue sedie da ufficio di fascia alta). Una collaborazione atipica quella tra le due aziende, pensata per dare vita a un prodotto altrettanto atipico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la sedia da gaming Embody dispone di svariati tipi di comfort. Pensate che, secondo il produttore, questo prodotto è in grado di mantenere bassa la frequenza cardiaca mentre il giocatore è seduto. L'azienda dietro al progetto afferma di aver lavorato a stretto contatto con alcuni medici per ottenere questo risultato e fornire a dare modo al cliente di ottenere la migliore postura possibile. Pensate che sono presenti oltre 150 supporti, pensati per far fluire il sangue più velocemente.

In ogni caso, stiamo parlando di una sedia altamente regolabile, dallo schienale fino ai braccioli, che possono persino essere abbassati per ottenere una "configurazione" che può piacere anche a chi non ama averli. Inoltre, è possibile spostarli in modo, ad esempio, da poter tenere le braccia più vicine e utilizzare più comodamente un notebook. C'è anche un joystick, che serve proprio per regolare al meglio la sedia. Insomma, Logitech e Herman Miller sembrano aver pensato a tutto.

Ovviamente, il prezzo di Embody, ovvero 1495 dollari sul sito ufficiale, è adatto a pochi e stiamo parlando di una sedia di fascia alta, proprio come quelle da ufficio solitamente prodotte da Herman Miller. Sicuramente un prodotto fuori dal comune.