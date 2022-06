Sedia da gaming Italia scontata del 32% e con risparmio extra da Unieuro

Al netto della promozione di Unieuro su alcuni monitor da gaming, la popolare catena ha lanciato anche molte altre offerte relative al mondo tech. A tal proposito, non manca un'iniziativa promozionale sulla sedia da gaming "Italia".

Più precisamente, il modello Qubick ACMU0049 viene ora proposto a un costo pari a 129 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo ammontava a 190 euro, quindi di base c'è uno sconto del 32%, ovvero è possibile risparmiare 61 euro. Non male per chi è alla ricerca di una sedia da gaming di questo tipo.

In ogni caso, l'iniziativa promozionale di Unieuro non finisce qui, dato che c'è anche un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Basta dunque fare clic sul tasto "Aggiungi al carrello" per far scendere il costo finale del prodotto a 122,55 euro, per un possibile risparmio totale di 67,45 euro. Insomma, c'è una doppia promozione sulla sedia da gaming coinvolta, che su Amazon Italia viene invece proposta a 129 euro (da MediaWorld, invece, il costo è di 129,99 euro).

In ogni caso, la sedia da gaming coinvolta mette chiaramente l'Italia al centro del design, posizionando scritte e loghi che rimandano in modo imponente al nostro Paese. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di un prodotto con licenza ufficiale per quel che riguarda la Nazionale italiana, realizzato in ecopelle lavabile. Per il resto, ricordiamo che da Unieuro c'è anche la sedia NASA.