Sedia da gaming Playseat PUMA Active in sconto da MediaWorld

Non c'è solamente l'Apple Weekend da MediaWorld. La popolare catena è infatti solita offrire parecchie iniziative promozionali e infatti non manca uno sconto sulla sedia da gaming Playseat PUMA Active.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso venduto a un prezzo pari a 186,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo della sedia da gaming ammontava a 229 euro. Questo significa che c'è uno sconto di 42,01 euro, che potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Questo anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, Amazon Italia vende il prodotto a 184,94 euro, ma al momento in cui scriviamo sono disponibili poche unità. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta di MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.

C'è da dire che il design della sedia da gaming coinvolta non è dei più usuali, ma risulta interessante notare che non mancano una base MotionForce con piedini in gomma e tasche portaoggetti e viene utilizzato un materiale ActiFit high-tech traspirante. Tutto è pensato per garantire una maggiore libertà in termini di movimento ai giocatori, come potete approfondire mediante il trailer pubblicato sul canale YouTube Playseat.