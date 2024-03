Sedia da ufficio ergonomica a meno di 200 Euro grazie al coupon Amazon

C’è spazio anche per gli accessori per l’ufficio tra gli sconti proposti in giornata odierna, troviamo anche una sedia da ufficio ergonomica, che può essere acquistata a meno di 200 Euro grazie ad un coupon.

ACQUISTA SUBITO



Si tratta della sedia da ufficio ergonomica Durrafy, che può essere acquistata 124,99 Euro, 75 Euro in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Tale prezzo è raggiungibile facendo click e selezionando il pulsante “Applica coupon 75 Euro” direttamente nella scheda tecnica. Come leggiamo nelle condizioni, il codice è valido fino al 31 Marzo 2024 salvo esaurimento, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 4 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 35 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La sedia girevole è con poggiatesta, supporto lombare, braccioli e regolazione in altezza ed è dotata di una funzione di bloccaggio a 130 gradi.