Sedici anni fa Apple presentava il primo iPod e cambiava la musica

Il 23 Ottobre 2001, l’allora amministratore delegato di, dall’di Cupertino cambiava definitivamente il mondo della musica svelando un dispositivo rivoluzionario, che avrebbe permesso a milioni di utenti di tenere un’intera libreria musicale direttamente in tasca.

Era. infatti, giunto il momento dell’iPod, che Apple ha pubblicizzato per anni utilizzando lo slogan “1.000 canzoni in tasca”. Il dispositivo, a forma di rettangolo, includeva anche un display da 1,8 pollici ed un hard disk interno da 5 gigabyte, appunto in grado di contenere mille canzoni.

Uno dei punti di forza era anche rappresentato dalla ghiera cliccabile, un’interfaccia meccanica di scorrimento che permetteva agli utenti di scegliere rapidamente le canzoni.

La batteria del primo iPod garantiva un'autonomia di 10 ore prima di essere ricaricato nuovamente, ed aveva un costo di 399 Dollari. Inutile dire che l’impatto di questo dispositivo sul mercato della musica è stato rivoluzionario, ed ha a tutti gli effetti aperto le porte al digitale, contribuendo al pensionamento dei CD.