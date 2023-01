16 anni fa Steve Jobs presentava il primo iPhone: così Apple entrava nella storia

Dopo aver festeggiato il ventesimo compleanno di Safari, è arrivato il momento di commemorare un altro lancio storico di casa Apple: sedici anni fa, il 9 gennaio 2007, il CEO della casa di Cupertino Steve Jobs presentava il primo iPhone, cambiando per sempre il mondo della telefonia e della tecnologia in generale.

La presentazione dello smartphone è avvenuta durante il Macworld Expo di San Francisco del 2007. Un lancio a cui Jobs ha riservato poche parole, ma di enorme impatto: "oggi, Apple reinventa il telefono", annunciava trionfante sedici anni fa il CEO della Mela Morsicata, introducendo un device dal design incredibilmente futuristico per l'epoca, con display multi-touch e un sistema operativo dedicato, iPhoneOS.

Jobs descrisse l'iPhone come un iPod senza controlli fisici, che d'altro canto erano ciò che più lo separava dalla concorrenza, ancora ferma alle tastiere QWERTY fisiche anche su telefono. Al contempo, però, iPhone era anche un telefono e un rivoluzionario dispositivo per le comunicazioni internet: queste tre anime separa del device ne decretarono infine il successo, insieme ovviamente ad una scheda tecnica di tutto rispetto, che all'epoca comprendeva un display LCD da 3,5", una fotocamera da 2 MP e uno chassis in alluminio e plastica.

Il design dello smartphone era così all'avanguardia per il suo tempo che ci vollero ben tre anni prima che Apple lo rivedesse con un restyling completo, arrivato solo con iPhone 4, nel 2010. iPhone 4, infatti, introdusse un design con dei bordi piatti, il display Retina, una fotocamera da 4 MP e un flash LED. L'anno dopo, l'iPhone 5 divenne lo "smartphone più sottile al mondo", raddoppiando la risoluzione della fotocamera e modificando l'aspect ratio dello schermo.

Il resto è storia: tra Touch ID, Face ID, Dynamic Island e sistemi con due o tre fotocamere fino a 48 MP, iPhone ha fatto passi da gigante negli anni, così come anche il suo sistema operativo, passato da iPhoneOS a iOS, e i servizi di Apple. La casa di Cupertino non sembra però volersi fermare: al contrario, iPhone 15 Pro avrà sei nuove feature esclusive, tra cui una scocca in titanio e dei pulsanti allo stato solido.