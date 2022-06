Sedie da gaming Lamborghini in sconto da Unieuro, c'è bundle con volante e pedaliera!

State cercando una sedia da gaming per la vostra postazione PC o per la vostra camera, così da giocare con le console nel massimo comfort? Unieuro ha le promozioni che fanno al caso vostro: oltre alla sedia Qubick a tema nazionale italiana in sconto, eccovi 2 sedie da gaming Lamborghini in offerta presso la catena di distribuzione.

La meno costosa è la versione Lamborghini Sport con dettagli giallo-neri, venduta a 399,90 Euro al posto dei 449 Euro normalmente proposti in quanto prezzo di listino. Questa offerta del 10% non è così elevata, ma potrete completare l’acquisto a rate in 3 mensilità da 133,30 Euro senza interessi tramite PayPal se non disponete del preciso ammontare richiesto al momento.

Ma ancora più intrigante è una sedia da gaming Lamborghini nero-verde venduta a 429,90 Euro anziché 529,99 Euro, ovvero a 99 Euro in meno rispetto al listino. Ora probabilmente vi starete chiedendo cosa cambia tra le due offerte: la sedia è praticamente la stessa, con lievi differenze nel design, ma in aggiunta otterrete volante e pedaliera Lamborghini così da giocare ai vostri simulatori di guida preferiti con le periferiche migliori. Insomma, capirete benissimo che per 30 Euro in più si tratta di un vero affare.

Non è chiaro quando queste offerte termineranno, quindi consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile se una tra le due offerte dovesse risultare di vostro interesse.

Sempre da Unieuro ricordiamo che fino stasera troverete il No IVA Show.