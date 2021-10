Un segnale radio mai visto prima è stato captato dal centro della galassia, cos'è?

In un nuovo studio riportato sull'Astrophysical Journal, un team di ricercatori ha rilevato un segnale radio al centro della nostra galassia, ovviamente la Via Lattea, che si illumina e scompare in modo imprevedibile. Apparentemente gli esperti hanno spiegato questo strano comportamento con una pulsar... ma solo perché non avevano altro.

Ad aver identificato il segnale - rinominato ASKAP J173608.2-321635 - è stato l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). "La proprietà più strana di questo nuovo segnale è che ha una polarizzazione molto alta. Ciò significa che la sua luce oscilla in una sola direzione, ma quella direzione ruota nel tempo", ha affermato Ziteng Wang, studente di dottorato dell'Università di Sydney incaricato nel cercare cambiamenti nel radiotelescopio.

"La luminosità dell'oggetto varia notevolmente, di un fattore 100, e il segnale si accende e si spegne apparentemente in modo casuale. Non abbiamo mai visto niente di simile", ha aggiunto lo scienziato. ASKAP J173608.2-321635 è stato captato 6 volte in 9 mesi ed è rimasto "attivo" per periodi che vanno da un solo giorno ad alcune settimane.

Questa strana fonte si trova troppo lontano dal buco nero supermassiccio della Via Lattea, ma abbastanza vicino da trovarsi in una regione di stelle ad alta densità, dove ci sono molti corpi celesti morenti (ecco una spettacolare foto del centro della Via Lattea). Una domanda è sobbalzata nella mente di tutti: potrebbe essere il radiofaro di una civiltà aliena?

Secondo gli esperti no, perché l'ampia banda di emissione è diversa da qualsiasi cosa abbiano fatto gli umani o da ciò che ci aspetteremmo dagli alieni (a proposito, ecco cosa pensano gli scienziati sull'esistenza degli alieni). "La cosa più probabile è che si tratti di una sorta di stella di neutroni con proprietà che eludono il nostro rilevamento per la maggior parte del tempo", ha dichiarato infine Wang.