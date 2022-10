Un segnale nello spazio profondo si è ripetuto quasi 2.000 volte in due mesi

Vengono chiamati "Fast Radio Burst" ("Lampi Radio Veloci") e sono un vero e proprio mistero cosmico. Stiamo parlando di un fenomeno astrofisico ad alta energia che si manifesta per pochissimi millisecondi e con una potenza svariate volte quella del nostro Sole. Bene, recentemente un segnale ha emesso 1.863 lampi in 82 ore.

Rinominato FRB 20201124A, il lampo è stato rilevato con il radiotelescopio FAST in Cina ed è descritto in un nuovo articolo guidato dall'astronomo Heng Xu dell'Università di Pechino pubblicato sulla rivista Nature Communications. L'origine, come molti di questi segnali, sembra essere una magnetar, ovvero una stella di neutroni con un campo magnetico incredibilmente potente, ma con una caratteristica insolita.

Secondo quanto affermato dagli astronomi, la forza del campo magnetico e la densità delle particelle attorno alla magnetar stanno cambiando. Solitamente un cambiamento così palese è strano per un corpo celeste del genere e, molto probabilmente, l'astro viene orbitato da un altro oggetto astronomico, forse una stella blu.

I "misteri" non sono ancora finiti. Solitamente le magnetar si trovano in delle aree dell'Universo in cui la formazione stellare è in corso, ma FRB 20201124A è stato trovato in una galassia molto simile alla Via Lattea dove il tasso di formazione di nuove stelle è relativamente basso.

Questa evidenza suggerisce che la scienza non ha ancora compreso del tutto il mistero dietro i Fast Radio Burst (FRB) ed esistono delle variabili che mancano alla nostra comprensione.