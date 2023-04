Un segnale unico nel suo genere è stato rilevato nel cervello umano

Il cervello umano è per molti versi ancora una vera e propria incognita: sono tante le cose che non conosciamo della nostra materia grigia e recentemente, pensate, è stato rilevato un vero e proprio segnale unico nel suo genere: ma di cosa si tratta?

Tutto ha avuto inizio nel 2020 quando dei ricercatori di istituti in Germania e Grecia hanno riportato un meccanismo nelle cellule corticali esterne del cervello che produce da solo un nuovo segnale "gradato", capace forse di fornire ai singoli neuroni un altro modo per svolgere le loro funzioni logiche.

Quindi, analizzando l'attività elettrica in sezioni di tessuto rimosse durante l'intervento chirurgico su pazienti epilettici e analizzando la loro struttura, i medici hanno scoperto delle singole cellule nella corteccia che utilizzavano un metodo unico per comunicare. Questa combinazione di ioni caricati positivamente ha dato il via a onde di tensione mai viste prima, chiamate dCaAP.

In poche parole, questo tipo di "segnale" utilizza i canali del calcio - invece di quelli del sodio - per la comunicazione all'interno del cervello. È necessario attuare più studi per capire come si comporteranno i dCaAP su interi neuroni e soprattutto in un sistema vivente.

Gli scienziati, inoltre, non hanno ancora capito se si tratta di una cosa esclusiva umana o se dei meccanismi simili si sono evoluti altrove nel regno animale. Insomma, come sempre non possiamo che aspettare e vedere cosa scoprono gli addetti ai lavori.