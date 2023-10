Questi segnali provenienti da Venere potrebbero non essere quello che pensavamo

Quando nel 1978 la sonda della NASA Pioner Venus entrò in orbita attorno a Venere, la strumentazione cominciò immediatamente a captare strani segnali provenienti dalla densa atmosfera del pianeta. Per molti scienziati, questi particolari impulsi, chiamati onde wishtler, erano la firma di un fenomeno a noi molto familiare: i fulmini.

Da allora, l’esistenza dei fulmini venusiani è stato oggetto di dibattito tra gli scienziati. Adesso, un nuovo studio dei ricercatori dell’Università del Colorado sembra suggerire che i segnali registrati da Pioner Venus potrebbero essere qualcos’altro, mettendo in dubbio la presenza di saette tra le nubi di Venere.

Venere è grande più o meno come la Terra ma la sua atmosfera densa e ricca di anidride carbonica genera un effetto serra inarrestabile. Chiunque si trovasse sulla sua superficie dovrebbe affrontare temperature roventi di quasi 500 gradi e pressioni schiaccianti. Per questo motivo, nessun veicolo spaziale è mai sopravvissuto per più di qualche ora sul suolo venusiano.

Per esplorare questo mondo estremo, i ricercatori del nuovo studio hanno quindi utilizzato uno strumento che non era stato progettato per studiare Venere: la sonda Parker Solar Probe della NASA, lanciata nel 2018 come parte di una missione di 7 anni per studiare la fisica della corona solare (come la nuova sonda indiana Aditya).

Dai dati di Parker Solar Probe, è emerso che le onde whistler di Venere non provenivano dal pianeta, ma andavano verso la sua superficie. Questo sembra suggerire che questi impulsi non siano causati dai fulmini, ma piuttosto da disturbi nei deboli campi magnetici che avvolgono il pianeta.

L’ipotesi degli scienziati potrà essere confermata o smentita nel 2024, quando la sonda Parker Solar Probe effettuerà il suo ultimo passaggio ravvicinato su Venere, sfiorando la parte superiore della densa atmosfera del pianeta.