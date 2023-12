I segnali dallo spazio che arrivano sulla Terra si fanno sempre più strani

Gli scienziati sono di fronte a un nuovo enigma cosmico con la recente scoperta di un tipo di Fast Radio Burst (FRB) mai osservato prima. Questi segnali, che emettono onde radio da luoghi estremamente lontani nello spazio, sono stati un argomento di grande interesse dalla loro prima scoperta nel 2007 (davvero recenti!).

Alcuni di questi segnali si manifestano a intervalli regolari, mentre altri emettono lampi potenti e improvvisi, illuminando i ricevitori radio terrestri per pochi millisecondi. Altri FRB possono emettere in una frazione di secondo tanta energia quanto il Sole in alcuni giorni.

Una segnalazione particolarmente sorprendente, scoperta all'inizio di quest'anno, ha mostrato un segnale che pulsava ogni 20 minuti fin dal 1988. Nonostante gli sforzi, gli scienziati possono solo ipotizzare le cause di questi segnali. L'ultimo FRB scoperto, denominato FRB 20220912A, è stato rilevato dall'Array di Telescopi Allen del SETI Institute, una collezione di 42 antenne sparse sulle Montagne Cascade in California.

In due mesi, il team ha rilevato 35 esplosioni da una singola fonte. A differenza dei precedenti FRB che si ripetevano nel tempo, questo ha mostrato una diminuzione nella frequenza centrale delle esplosioni, simile a un "fischio celestiale", come descritto da CNN. Nonostante i loro sforzi, il team non è riuscito a rilevare un intervallo regolare tra ciascuna esplosione.

Questi risultati, sebbene strani, potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere meglio dove cercare altri segnali simili. "Questo lavoro è emozionante perché fornisce sia la conferma di proprietà FRB note sia la scoperta di alcune nuove," ha affermato Sofia Sheikh, ricercatrice del SETI Institute e autrice principale dello studio.