Segni della vita su Marte potrebbero essere impossibile da rilevare con i rover

Su Marte attualmente ci sono dei rover che - tra le tante cose - stanno cercando la vita passata del pianeta. Bene, adesso però un nuovo studio afferma che le "prove" in questione potrebbero essere troppo sfuggenti per essere rilevate da questi veicoli spaziali robotici.

Sappiamo che sul Pianeta Rosso una volta esisteva l'acqua: quindi organismi semplici potrebbero aver vissuto in questo luogo e oggi potrebbero esserci delle tracce. Dopo anni di missioni non abbiamo trovato nulla: i due lander Viking della NASA non hanno rilevato sostanze chimiche legate alla vita all'interno del suolo marziano (anche a livelli di parti per miliardo).

Anche strumenti più avanzati come Curiosity e Perseverance hanno rilevato solo semplici molecole organiche. Questi composti non sono prove concrete della vita perché potrebbero essere stati prodotti da processi geologici. Insomma, in mano ad oggi non abbiamo nulla (anche se i campioni che saranno portati sulla Terra potrebbero cambiare le cose).

Per capire se fosse una cosa normale o no, gli scienziati si sono diretti in un luogo molto simile a Marte sulla Terra: i resti di un delta del fiume nel deserto di Atacama in Cile, uno dei posti più inospitali del nostro pianeta. Qui i ricercatori, dopo aver preso dei campioni, hanno trovato una miscela di sostanze biochimiche provenienti sia da microrganismi estinti che da quelli viventi.

Utilizzando strumenti altamente tecnologici e avanzati, incluso uno strumento 10 volte più sensibile di quello montato su Curiosity, gli addetti ai lavori sono stati a malapena in grado di rilevare segni di vita organica nei campioni. Questi risultati suggeriscono che per le sonde marziane sarà difficile, se non impossibile, rilevare la poca materia organica che ci si aspetta oggi sul Pianeta Rosso.

Abbiamo ancora una speranza: la missione Mars Sample Return.