I segreti del panno da 25 euro? Parla Apple, che non è sorpresa del successo

In seguito al teardown del panno di Apple da 25 euro, torniamo a trattare su queste pagine l'atipico prodotto lanciato dall'azienda di Tim Cook. Infatti, quest'ultimo è stato addirittura al centro di un approfondimento del New York Times.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, un non meglio identificato portavoce della società di Cupertino avrebbe deciso di commentare proprio ai microfoni del New York Times il successo ottenuto dal panno Apple da 25 euro, ormai sold out un po' ovunque (o comunque talmente ambito da richiedere parecchie settimane per l'effettiva spedizione).

Più precisamente, il succitato portavoce avrebbe affermato che Apple non è sorpresa del successo del prodotto, citando a livello ufficiale il fatto che il tessuto è stato progettato per essere "speciale", anche in termini di colorazione, nonché che si tratta di un prodotto "molto efficace".

Ricordiamo che recentemente alcune persone hanno avuto modo di mettere le mani sul panno, descrivendo il materiale utilizzato come molto simile al rivestimento interno di una Smart Cover per iPad, che include un sottile strato di microfibra.

Insomma, il panno da 25 euro annunciato poco dopo l'evento Unleashed sta continuando ad attirare parecchie attenzioni. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: al momento in cui scriviamo sul portale ufficiale italiano di Apple le spedizioni vengono ancora proposte entro "10-12 settimane".