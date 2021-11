I segreti di Stonehenge: svelati strabilianti esempi di arte preistorica

Stonehenge è il più famoso esempio di costruzione neolitica al mondo. Tutt’oggi è fonte di svariate domande, più o meno risolte, come, ad esempio, perché Stonehenge fu costruito? Grazie all’avvento di nuove tecnologie è stato possibile approfondire lo studio di alcuni manufatti rinvenuti nel sito, ritenuti i più antichi esempi di arte neolitica.

Un team di ricerca della Wessex Archeology, società britannica operante nel campo della salvaguardia del patrimonio archeologico, ha effettuato uno studio approfondito sugli oggetti artistici risalenti all’era neolitica nell’area di Stonehenge.

I manufatti constano di una serie di placche di gesso incise, rinvenute tra il 1968 e il 2017, in un area di 5 km attorno ai megaliti di Stonehenge, in un sito chiamato Chalk Plaque Pit. Questi manufatti in gesso incisi sono considerati dai ricercatori una delle più alte espressioni dell’arte neolitica in Gran Bretagna.

Alcune di queste placche sono state analizzate mediante tecniche di Reflectance Transformation Imaging, procedura non invasiva che ha permesso di osservare ed individuare l’ampia gamma di incisioni e disegni sui manufatti, possibili solo grazie a doti artistiche molto sviluppate.

Gli artigiani che hanno prodotto le placche, secondo i ricercatori, possedevano non solo abilità manuali notevoli, ma un’accentuata dote di costruzione della composizione. Inoltre, appare evidente la capacità degli stessi di ispirarsi al mondo circostante e alla contaminazione di altri artisti, poiché alcune lastre mostrano disegni che potrebbero non essere astratti, ma rappresentazioni del mondo reale.

“In precedenza, le placche di gesso erano documentate utilizzando illustrazioni disegnate a mano ed erano difficili da ricostruire a causa dell'erosione. Tuttavia, il progresso della tecnologia rivoluzionaria ha permesso di rivelare caratteristiche inedite delle placche, che ci aiutano a comprendere il processo creativo di questi artisti preistorici” ha dichiarato Bob David, ex direttore del progetto presso la Wessex Archeology.

Tra i primi ad effettuare studi sulla placche nel 1988, troviamo Phil Harding, archeologo della Wessex Archeology e coautore dello studio, il quale, in merito alle caratteristiche del gesso e all’utilizzo perpetrato dagli artisti dell’epoca, ha concluso “Il gesso ha fornito un materiale attraente per l'incisione per innumerevoli generazioni. Offre superfici che possono essere levigate, consentendo di disegnare, rielaborare, modificare o cancellare i disegni di conseguenza. Le placche di gesso incise erano un importante indicatore culturale nel periodo neolitico. Utilizzando il progresso delle tecniche fotografiche, è possibile suggerire che gli artisti del Neolitico usassero oggetti a loro conosciuti nel mondo reale come ispirazione per la loro espressione artistica”.

Di seguito vi proponiamo un’immagine delle placche di gesso incise, appartenente alla società Wessex Archeology.