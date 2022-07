I segreti di queste tre storiche mummie non vi faranno dormire

Prima dell’avvento delle religioni moderne, la vita ultraterrena era un qualcosa che si otteneva costruendo un legame con il mondo reale. Gli antichi egizi, ad esempio, sono noti per i rituali di mummificazione per accedere all’Aldilà. Tali cerimonie, tuttavia, sono l’eco di usi e riti precedenti di 3.500 anni a quelli del Nilo.

Le mummie che ancora oggi sono oggetto di studio non rappresentano solo una fotografia storica e culturale di un preciso luogo e tempo. Grazie al loro rinvenimento possiamo conoscere la loro dieta, le malattie comuni e come sono morte. Per questo oggi vi parliamo di tre simpaticoni (l’uomo di Tollund, Tutankhamon e Xin Zhui) e le curiosità che riconduciamo ai loro corpi.

L'uomo di Tollund

L'uomo di Tollund, un corpo rinvenuto in una palude della Danimarca nel 1940, è una di quelle mummie “recenti”; infatti, l’uomo sarebbe vissuto tra il 405 a.C. e il 380 a.C. Nel suo ultimo giorno di vita, mangiò un pasto a base di porridge d'orzo e pesce e fu poi impiccato fino a soffocare.

Gli studiosi credono che l’impiccagione, con la seguente mummificazione, non sia altro che una tappa di un sacrificio rituale. L'uomo di Tollund è stato poi sepolto in posizione fetale, con gli occhi e la bocca accuratamente chiusi.

Secondo il Museo Silkeborg, dove è ora esposta la mummia, Tollund Man aveva tra i 30 e i 40 anni quando morì ed era alto almeno 163 centimetri. Indossava un berretto di montone e una cintura di pelle e aveva ancora il cappio al collo.

Tutankhamon

Il giovane faraone Tut morì più di 3.000 anni fa, all'età di 19 anni. L'apertura della sua tomba nel 1922 fece scalpore perché, a differenza di molte tombe reali, non era stata saccheggiata. La mummia del giovane faraone era ben nascosta in tre bare, di cui una d' oro massiccio.

I luccicanti corredi funerari di Tut hanno catturato un'istantanea della storia dell'antico Egitto e la sua mummia ha anche fatto luce su pratiche e cambiamenti culturali nel periodo in cui morì (intorno al 1324 a.C.). La mummia di Tutankhamon ha anche rivelato che il faraone aveva la malaria e un raro disturbo osseo del piede che potrebbe aver reso difficile la locomozione. Forse una di queste due patologie ha portato alla morte il giovane re.

Una cosa curiosa e al contempo macabra è la mummificazione del pene del ragazzo, volutamente in posizione eretta. Tale simbologia sarebbe un rimando ad Osiride, dio della fertilità, della resurrezione e dell’aldilà. Nella mitologia, Osiride viene smembrato dal fratello, Seth, per poi esser ricomposto da sua moglie Iside. Raccogliendo i pezzi del marito, compreso il pene, riesce a concepire Horus.

Xin Zhui

Xin Zhui, conosciuta anche come "Lady Dai", era una signora benestante che visse durante la dinastia Han, in Cina. La sua mummia fu scoperta nel 1971. Il processo di mummificazione della donna è davvero particolare: l’ambiente che ospitava il corpo della nobildonna è quasi privo di ossigeno e la bara di “Lady Dai” era ancora impregnata di liquidi per l’imbalsamazione. Praticamente, il suo corpo era totalmente incontaminato.

Per intenderci, la sua pelle era ancora morbida, la chioma era rigogliosa e gli arti ancora flessibili.

La mummia, che risale al 168 a.C., è ora custodita dal Museo Hunan in Cina, insieme a centinaia di oggetti che sono stati sepolti con il suo corpo. Dai documenti nella tomba, gli archeologi sanno che Xin Zhui era la moglie del marchese di Dai, Li Cang.