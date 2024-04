Il segreto per l'asfalto sostenibile sta in un oggetto che mai credereste

È un bene rendere l'asfalto più resistente ma bisogna pensare anche all'ambiente. La domanda che gli scienziati si pongono da anni è: è possibile crearne un tipo ecosostenibile ed ecologico? A quanto pare sì, partendo dalle bustine di tè esausto. L'idea, per quanto piccola, avrebbe un potenziale impatto enorme.

Mohammad Al Biajawi e il suo team presso l'Università della Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah hanno affrontato il problema dei rifiuti come i fondi di tè, che ogni anno ammontano a migliaia di tonnellate, finendo prevalentemente in discarica. Dopotutto, è qual è la bevanda più popolare al mondo?

Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Science and Pollution Research, ha messo in luce come la trasformazione dei rifiuti delle bustine di tè in nanotubi di carbonio possa migliorare le proprietà del cemento utilizzato nella costruzione delle strade. Questa innovazione non solo permetterebbe una riduzione nell'uso del materiale, con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2, ma offrirebbe anche una nuova vita ai rifiuti altrimenti destinati alla discarica.

Il processo per arrivare al cemento consiste nell'incorporare i nanotubi di carbonio ottenuti dalle bustine di tè nel mortaio di cemento, migliorandone le caratteristiche meccaniche e la durabilità. Questa pratica, oltre a essere un esempio brillante di economia circolare, potrebbe essere impiegata in applicazioni stradali come sottofondi per pavimentazioni autostradali e spartitraffico.

