Questo potrebbe essere il segreto per colonizzare Marte

Il kombucha è una bevanda ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato. Incredibilmente e contro tutte le aspettative, quest'ultima potrebbe essere un indicatore della vita oltre la Terra, specialmente su Marte... ma in che modo?

La risposta si trova all'interno del biofilm di lieviti e batteri che fermentano gli zuccheri per produrre l'acido gluconico e l'acido acetico, insieme a vari enzimi e altre piccole molecole, per la creazione della bevanda. Un team di scienziati ha infatti inviato biofilm di kombucha disidratato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2014 per vedere come la microgravità influenzava la sua crescita.

Questo materiale è stato posto sotto un'atmosfera di tipo marziano per 18 mesi mentre era esposto alle radiazioni spaziali all'esterno dell'ISS prima di essere riportato sulla Terra e coltivato per altri due anni e mezzo (a proposito, ecco le radiazioni che ci sono sulla Luna). Il batterio Komagataeibacter oboediens produce cellulosa, nota soprattutto per formare le pareti cellulari delle piante e la maggior parte della fibra di cotone.

Mentre alcuni batteri sono morti, il Komagataeibacter è sopravvissuto in uno stato tale da produrre più cellulosa una volta che è stato restituito a un ambiente più invitante. "Questo suggerisce che K. oboediens è un forte candidato per la produzione di cellulosa nell'industria delle colonie di Marte", aggiungono gli autori dello studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology.

A proposito, ecco come saranno le colonie su Marte per la NASA.